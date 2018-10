TV-Sender CBS will bald Ausschau nach potenziellen Käufern halten

BangaloreDie US-Senderkette CBS will sich einem Tweet zufolge bald auf die Suche nach möglichen Käufern begeben. Nach dem Abschluss einer Untersuchung zu Vorwürfen sexuellen Missbrauchs von Firmenchef Leslie Moonves wolle CBS die Fühler nach Interessenten ausstrecken, schreibt Fox-Journalist Charles Gasparino am Montag in einem Tweet.