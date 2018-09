KölnDer Münchener Fernsehkonzern Pro Sieben Sat 1 hat nach eigenen Angaben kein Interesse an einer länderübergreifenden Fusion. Das Unternehmen wolle stattdessen sein eigenes Geschäft weiterentwickeln, sagte Firmenchef Max Conze am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters am Rande einer Messe in Köln „Wir sind wirklich fokussiert, unsere Themen zu bearbeiten.“