Twitter Beendet Musks Wahnsinn!

Doch Musk pfeift auf Regeln – zumindest auf alle, die nicht von ihm kommen. Mitte der Woche sperrte er den Account, der seinen Privatjet trackt. Doxxing, also das Veröffentlichen von personenbezogenen Daten, sei fortan verboten. Nun hat er auch Journalisten US-amerikanischer Medien gesperrt. Per Twitter lässt er abstimmen, wann er Accounts, die seinen Standort in Echtzeit geteilt hätten, wieder freischalten soll – Musks Vorstellung von Demokratie. Vox populi – die Stimme des Volkes. Oder eher die Stimme des Musk.