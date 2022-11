Twitter Elon Musks Abhängigkeit von China schadet der Meinungsfreiheit

Tesla baut in Shanghai Batterien und Autos, im dritten Quartal 2022 auf Rekordniveau. Fünf Milliarden Dollar, etwa ein Viertel des Gesamtumsatzes, hat Tesla in den vergangenen drei Monaten in China erwirtschaftet. Musk wird es da kaum wagen, sich Bitten der chinesischen Führung in den Weg zu stellen, etwa wenn es darum geht, den staatlichen chinesischen Einfluss auf Twitter nicht länger offenzulegen.