Twitter Taugt Elon Musk als Medien-Tycoon?

Haben Milliardäre nicht schon zu viel Einfluss? Noch dazu, wo es in den USA gerade Pläne gibt, die Macht von Tech-Konzernen zu begrenzen? Ja, aber es ist eben nicht nur Musk. Die meisten Medien sind in privater Hand. Jeff Bezos hat sich bei der Washington Post eingekauft. Die Sulzberger Familie steht hinter der New York Times. Rupert Murdoch hinter Fox News und Wall Street Journal. Der frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg hinter seinem gleichnamigen Wirtschaftsnachrichten-Imperium. Weil Medien nicht nur ein Wirtschaftsbetrieb sind, sondern auch eine gesellschaftliche Verantwortung haben oder haben sollten, gilt das ungeschriebene Gesetz, dass die Eigentümer sich nicht in redaktionelle Entscheidungen einmischen. Schon weil das die Glaubwürdigkeit unterminiert und damit wirtschaftlich schadet. Sie können allerdings die Tendenz des Mediums vorgeben.