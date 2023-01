Twitter-Übernahme Auf der Suche nach Geld: So will Musk Twitter retten

Eine weitere mögliche Einnahmequelle ist die Aufhebung des Verbots von politischer Werbung auf der Plattform. „Wir lockern unsere Werberichtlinien für sachbezogene Anzeigen in den USA“, teilte das Unternehmen mit. „Wir planen zudem, politische Werbung in den kommenden Wochen zu erlauben.“ Das Verbot war vom damaligen Twitter-Chef Jack Dorsey im Jahr 2019 als Reaktion auf über soziale Medien verbreitete Fehlinformationen erlassen worden. Politische Werbung machte aber schon damals nur einen Bruchteil der Werbeeinnahmen aus: 2018, als Zwischenwahlen zum Kongress stattfanden, waren es drei Millionen Dollar gewesen. Mit den Präsidentschaftswahlen in den USA im nächsten Jahr könnte politische Werbung also zumindest etwas frisches Geld in die leeren Twitter-Kassen spülen.