Twitter-Übernahme Elon Musk, der selbsternannte Komiker

In seinem ersten Tweet als offizieller Twitter-Eigentümer wandte sich Musk deshalb nicht von ungefähr an die „lieben Twitter-Anzeigenkunden“. Er will den Service so umbauen, dass statt Polarisierung ein gesunder Dialog entsteht, damit nicht noch mehr Hass die Gesellschaft spaltet. Aber das gleichzeitig so, dass „nicht alles einfach gesagt werden kann, ohne Konsequenzen“. Um Twitter zu „einer warmen und einladenden Plattform zu machen“, müsse auch die Werbung relevant sein, als Inhalt empfunden werden. Sein Ziel sei, Twitter zur „renommiertesten Werbeplattform der Welt“ zu machen.