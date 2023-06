Twitter und Meta Vom Kulturkampf zum Käfigkampf: Elon Musk und Mark Zuckerberg fordern sich heraus

Musk spielt auf Zuckerbergs neues Hobby an, das im Silicon Valley seit Monaten Gesprächsstoff ist. Zuckerberg, der sich regelmäßige Herausforderungen vornimmt – in der Vergangenheit schlachtete er eine Ziege, bereiste auf einer Art Wahlkampftour jeden US-Bundesstaat, las jeden Monat ein Buch, surfte vor Hawaii – hat als neues Hobby Kampfsport entdeckt. Genauer: Brasilianisches Jiu-Jitsu. Vor kurzem absolvierte er sogar einen Wettkampf in der Silicon-Valley-Reichen-Enklave Woodside und soll dabei unter anderen einen Ingenieur von Uber besiegt und mehrere Medaillen gewonnen haben. Strittig ist, ob er bei dem Wettkampf kurzzeitig das Bewusstsein verloren hat. Was ein Schiedsrichter als Röcheln deutete, ließ er über einen Sprecher als „anstrengendes Grunzen“ richtigstellen. Musk, der auch noch ein Dutzend Jahre älter ist, wäre also eindeutig im Nachteil. Zumal der Tesla-Chef auch noch vorab seine Kampftaktik bekanntgab. „Ich habe da einen großartigen Move, den ich „Das Walross“ nenne, wo ich einfach auf meinem Gegner liege und nichts tue.“



