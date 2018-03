Übernahme durch Twenty-First Century Fox: Murdoch garantiert Unabhängigkeit der Sky-Nachrichten

Doch das Geschäft ist bei der Wettbewerbsbehörde CMA auf Widerstand gestoßen. Sie befürchtete, dass bei der Fusion die Familie Murdoch zu viel Kontrolle über die großen Nachrichtenanbieter in Großbritannien und zu viel Einfluss auf die öffentliche Meinung erlangen könnte. Murdoch steht in Großbritannien seit Jahren in der Kritik, nachdem die britischen Zeitungen seines Konzerns in einen Abhörskandal verwickelt waren.