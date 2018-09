Übernahme EU befürchtet nach Telekom-Zukauf Preisanstieg in Niederlanden

BerlinDie EU-Wettbewerbsbehörde befürchtet Nachteile für Privatkunden nach der geplanten Übernahme von Tele 2 in den Niederlanden durch die Deutsche Telekom. Der Zusammenschluss der Nummer drei – der Telekom-Tochter T-Mobile NL – mit der Nummer 4 dürfte wahrscheinlich zu Preisanstiegen im Mobilfunk führen, argumentiert die EU-Kommission laut einem von der Deutschen Telekom am Donnerstag veröffentlichten Papier bezüglich des anvisierten Zukaufs in Höhe von rund 190 Millionen Euro.