Übernahme: Finanzinvestor Apollo soll an Druckerfirma Xerox interessiert sein

Das Interesse des Finanzinvestors sei zuletzt aber durch die Ernennung von John Visentin zum neuen Xerox-Chef noch gestiegen. Visentin war zuvor in Top-Führungspositionen bei zwei Unternehmen tätig, in die Apollo bereits investiert hat. Avancen von Apollo dürften Zweifel an dem geplanten Verkauf von Xerox an Fujifilm schüren.