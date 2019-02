 Übernahme: US-Firma Ultimate Software geht für elf Milliarden Dollar an Investoren

BangaloreDas US-Softwareunternehmen Ultimate Software soll für elf Milliarden Dollar an eine Gruppe um den Finanzinvestor Hellman & Friedman verkauft werden. Beide Seiten hätten sich vorläufig auf die Übernahme verständigt, teilte der Softwarehersteller am Montag mit. Die Investorengruppe biete 331,50 Dollar in bar je Ultimate-Aktie, was einem Aufschlag von 19 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag entspreche.