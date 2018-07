Übernahme von 21th Century Fox Wie Bob Iger Disney in die Zukunft führt

Sie gehen die Traditionshäuser dermaßen robust und vor allem mit Milliarden gepolstert an, dass nicht einmal eine Größe wie der einst so begnadete wie ruchlose Dealmaker Rupert Murdoch, der innerhalb von Jahrzehnten aus kleinsten Anfängen in Australien ein weltumspannendes Medien-Imperium schuf, Sorge hat, noch mithalten zu können. 21th Century Fox, so viel scheint Murdoch klargeworden sein, fehlt auf Sicht wohl die Größe, um als Solitär in Zukunft mit den Internetgiganten noch mitzuhalten, die sich in immer mehr Feldern breitmachen und immer mehr Werbegelder einsaugen. Stattdessen geht nun der größte Teil von Murdochs Reich auf in einem neuen Gebilde. Einem Konstrukt, an dessen Spitze noch für die nächsten Jahre Bob, der Baumeister regiert.