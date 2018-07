Übernahme von 21th Century Fox: Wie Bob Iger Disney in die Zukunft führt

Den Anfang machte 2006 die Übernahme des Animationsspezialisten Pixar („Findet Nemo“, „Die Monster AG“). Iger war aufgegangen, dass Micky Maus, Donald Donald und der Rest der Bevölkerung von Entenhausen in die Jahre gekommen waren. In der Folge beförderte Iger den inzwischen im Zuge der "MeToo"-Debatte entlassenen Pixar-Chef John Lasseter zum Boss auch von Disneys Animationssparte. Disney war die Partnerschaft mit Pixar, die über einen Aktientausch besiegelt wurde, mehr als sieben Milliarden Dollar wert.

Nur drei Jahre später setzte Iger die Einkaufstour fort. Für vier Milliarden Dollar gelang es dem Vorstandschef zum Erstaunen der Branche, den Comicbuch-Verlag Marvel zu übernehmen. Schon kurz darauf wurde deutlich, worauf er es vor allem abgesehen hatte: Zum Marvel-Universum gehören hunderte Comic-Helden, um deren Abenteuer sich unendlich viele Geschichten spinnen ließen. Und das am besten filmisch. Marvel war bereits damals weit mehr als nur ein Heftchen-Produzent, sondern längst auf dem Weg zum Filmstudio, das unter dem Disney-Dach einige der umsatzstärksten Superhelden der Filmgeschichte ausspucken sollte, von „Thor“ über die „Avengers“ bis „Black Panther“.