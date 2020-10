Übernahmepoker in Chipindustrie ARM-Chef Hauser warnt vor „katastrophalen Folgen“ für Europa

In seinem Kampf gegen die Übernahme von ARM durch den US-Prozessorhersteller Nvidia soll ARM offenbar Unterstützung aus Brüssel bekommen. Laut Hauser habe die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager ihm auf seinen offenen Brief an Brüssel geantwortet. „Vestager schreibt in ihrem Brief, dass diese Transaktion, die Nvidia mit ARM durchführen will, in Brüssel sehr ernst genommen wird und dass die verschiedenen Details jetzt genau überprüft werden“, sagte Hauser der WirtschaftsWoche. Die EU-Kommission wollte sich dazu nicht äußern. Der 40-Milliarden-Dollar-Deal wird derzeit von Behörden der EU, Großbritanniens, der USA und China geprüft.



