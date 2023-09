Übertragung von Mega-Events Warum 5G für die Formel1 nicht funktioniert

Bei der Segel-Liga SailGP organisieren Sie nicht nur die Übertragung und die Kommunikation aller Teams. Sie haben mit dem Rennfahrer Sebastian Vettel ein eigenes Team gekauft. Stellt Sie das nicht in einen Interessenskonflikt mit Ihren Kunden?

Nein. Als Technologiepartner und Teambesitzer ist es mein Interesse, die Serie technologisch weiterzuentwickeln, sie spannender und in Technik wie Produktion noch nachhaltiger zu machen. Das geht von außen – aber auch von innen. Da hat man mehr Möglichkeiten. Mit Know-how voranzugehen und Innovationen voranzutreiben, Elemente vom Entertainment reinzubringen und alle anderen mitzuziehen – das ist mir wichtig. Als deutsches Team haben wir in Chicago eine Art Pitlane – ähnlich wie in der F1 – eingeführt und die Teamcoaches von den Begleitbooten ans Land geholt, wo sie einen viel besseren Überblick über das Geschehen auf dem Wasser haben und gezielter Ansagen an die Segelcrew machen können. Anfangs waren von der Idee nur die Amerikaner überzeugt und machten mit – jetzt wollen alle Teams die Kommandozentrale am Ufer. So haben wir alle etwas davon – die Serie, die Teams und ich als Teambesitzer und Unternehmer.

Aber eines ist auch klar: Wir möchten in Zukunft ein deutsches Team sehen, das wettbewerbsfähig ist und oben mitspielt. Sebastian hat das Gewinner-Gen, das möchten wir auch in der SailGP zeigen.



