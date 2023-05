Umbruch beim Softwarekonzern SAP: Vier Erfolge und eine absehbare Enttäuschung

Dass die SAP-Hauptversammlung am Donnerstag in Mannheim eine besondere werden dürfte, das war schon lange vorher absehbar. Zum ersten mal nach drei Jahren Corona-Pause wieder in der SAP-Arena, wieder vor tausenden Zuschauern und noch einmal: mit Hasso Plattner in der Hauptrolle. Vor drei Monaten hat der Mitgründer und Aufsichtsratschef seinen Abschied für das kommende Jahr angekündigt und so ist das Aktionärstreffen nun auch der gemeinsame Ausblick in die Nach-Plattner-Zeit. Allein um Sentimentalitäten aber wird es deshalb nicht gehen können: Gibt es doch mindestens fünf offene Fragen, welche die Aktionäre von SAP derzeit umtreiben – und die für die weitere Entwicklung des Konzerns von entscheidender Bedeutung sein dürften.