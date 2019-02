Union Investment, Bilfinger, Gerresheimer Die Quartalszahlen des Tages

In dem im November abgelaufenen Bilanzjahr 2018 sorgten Sondereffekte für einen leichten Rückgang des Ebitda auf 308,0 (310,8) Millionen Euro bei einem Umsatzplus von währungsbereinigt 4,3 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro. Positive Effekte aus der US-Steuerreform ließen derweil das bereinigte Konzernergebnis auf 178,0 (Vorjahr: 127,5) Millionen Euro anschwellen. An dem Zuwachs sollen die Anteilseigner mit einer um fünf Cent auf 1,15 Euro angehobenen Dividende beteiligt werden.



Angry-Birds-Macher trotz Gewinneinbruch zuversichtlich

Der finnische Spiele-Entwickler Rovio blickt trotz einer Halbierung seines Betriebsgewinns im Weihnachtsgeschäft optimistisch auf das laufende Jahr. Neue Spiele und eine Filmpremiere dürften für höhere Umsätze sorgen, kündigte das Unternehmen an, das stark vom Erfolg seines alternden Spieleklassikers Angry Birds abhängt. Im vierten Quartal fiel der bereinigte operative Gewinn um die Hälfte auf 5,3 Millionen Euro und die Erlöse büßten 1,7 Prozent auf knapp 73 Millionen Euro ein. Rovio investiert inzwischen immer mehr Geld in seine Tochter Hatch, die an einem Streaming-Dienst für Smartphone-Spiele a la Netflix arbeitet.