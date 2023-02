Unsere Grüne Glasfaser „Ja is' denn heut' scho' Weihnachten?“

Davon wissen auch manche Kommunen ein Lied zu singen. „Fachkunde war nicht vorhanden, die ersten Teams hatten keine Ahnung von Tiefbau“, erinnert Bürgermeister Patrick Stärk aus Mühlhausen-Ehingen in Baden. In den UGG-Baugräben entdeckte er sogar Bauarbeiter in Sneakers. Zur Qualitätsüberwachung des Ausbaus engagierte er eigens einen Ingenieur, der immer wieder Fehler monierte. Die UGG sandte dann nacheinander vier Teams in die badische Provinz. Der Bürgermeister beobachtete zunächst einen Bautrupp aus Venezuela, dann einen aus Portugal. Der dritte stammte aus Spanien. Schließlich kamen Litauer. „Wäre der letzte Trupp gleich zu Anfang am Start gewesen, wäre es vielleicht schneller gegangen“, sagt Stärk.