Unsere Grüne Glasfaser „Ja is' denn heut' scho' Weihnachten?“

Am Schlimmsten aber traf es wohl die Gemeinden im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Der dort im Auftrag der UGG tätige Subunternehmer Ezentis mit Hauptsitz in Sevilla, der mehrere Tausend Mitarbeiter beschäftigt, hatte im September Konkurs angemeldet. Deshalb wurden die Bauarbeiten am Glasfasernetz etwa in den Gemeinden Sexau und Vörstetten im November unterbrochen. „Die Stimmung bei uns im Ort ist gekippt“, sagt Hauptamtsleiter Christoph Croin aus Eschbach. Dort waren Gräben nur mit Sand verfüllt und vom Regen wieder ausgewaschen worden. Im Mai 2021 waren die Gemeinden davon ausgegangen, binnen eines Jahres an das Glasfasernetz angeschlossen zu sein.