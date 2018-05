US-Druckerhersteller: Investor Icahn fordert deutlich höheren Preis für Xerox

In dem Brief an die Aktionäre zeigten sich die beiden Milliardäre, die zusammen rund 15 Prozent an Xerox halten, zuversichtlich, dass andere Kaufinteressenten bereits in den Startlöchern stünden. Auch alleine könnte Xerox besser aufgestellt sein. Zugleich griffen die beiden Investoren die Führungsmannschaft von Xerox scharf an.