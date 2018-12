US-Fernsehbranche: Für 4,1 Milliarden US-Dollar – Nexstar Media übernimmt offenbar Tribune Media

New YorkIn der amerikanischen Fernsehbranche bahnt sich eine milliardenschwere Übernahme an. Der TV-Sender Nexstar Media wolle den Konkurrenten Tribune Media für 4,1 Milliarden Dollar übernehmen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Sonntag. Eine Transaktion würde die größte regionale TV-Senderkette in den USA hervorbringen. Nexstar habe die Beteiligungsgesellschaft Apollo Global Management mit einer höheren Barofferte von 46,50 Dollar je Tribune-Aktie überboten.