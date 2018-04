US-Konzern: So umweltfreundlich ist Apple wirklich

DüsseldorfOb im Apple-Store in Berlin oder in New York: Der Strom, der in den Läden des Tech-Riesen aus der Steckdose kommt, ist jetzt 100 Prozent grün. Auch alle Büros und Daten-Center von Apple werden seit diesem Monat rein durch erneuerbare Energien versorgt, teilte das US-Unternehmen am Montagabend in einer Pressemitteilung mit.