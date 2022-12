US-Milliardär Bericht: Musk sucht schon länger nach neuem Twitter-Chef

Zuletzt bezeichnete Musk einen Tweet mit dem Hinweis, dass die Umfrage durch Bots manipuliert worden sein könnte, als „interessant“. Musk kündigte zudem an, die Teilnahme an Umfragen künftig nur noch zahlenden „Twitter Blue“-Abokunden zu erlauben. Ob er das Ergebnis des Votums über seinen Rücktritt anerkennt, blieb zunächst unklar. Musks Einfluss auf den Kurznachrichtendienst wäre auch ohne den Posten des Twitter-CEOs hoch, er bleibt nämlich Mehrheitseigentümer des sozialen Netzwerks, was ihm nach wie vor eine enorme Kontrolle über die inhaltliche Ausrichtung von Twitter gibt.