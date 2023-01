US-Regierung über Googles Marktmacht: „Als ob Citibank oder Goldman Sachs die New Yorker Börse besitzen würden“

So schlecht hat noch nie ein neues Jahr für Google begonnen. Momentan läuft die größte Entlassungswelle in der Geschichte des Suchkonzerns – 12.000 Mitarbeiter, sechs Prozent der Belegschaft, müssen gehen. Es ist ein Novum in der Geschichte des Unternehmens. In den vergangenen zehn Jahren hat der Mutterkonzern Alphabet jedes Jahr kräftig eingestellt und sich nicht nur im Silicon Valley kräftig ausgebreitet. Die Zahl der weltweiten Mitarbeiter stieg so von 47.000 im Jahr 2013 auf nunmehr knapp 200.000 Mitarbeiter, der Umsatz legte im gleichen Zeitraum von 65 Milliarden Dollar auf nunmehr geschätzt 285 Milliarden Dollar zu. Vor allem in den vergangenen zwei Jahren hat Google kräftig geheuert, knapp 60.000 Mitarbeiter.