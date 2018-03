US-Softwarehersteller: SAP-Rivale Salesforce will mit seiner Cloud den Gewinn deutlich steigern

Bis Ende Januar 2019 peilt Salesforce Erlöse beim Geschäft mit Datenspeichern im Internet zwischen 12,6 und 12,65 Milliarden US-Dollar an, wie der SAP-Rivale am Mittwoch nach Börsenschluss in San Francisco mitteilte. Analysten hatten bisher 12,5 Milliarden Dollar auf den Zettel.