US-Techunternehmen Gehaltsreport Silicon Valley: Das zahlen Amazon, Facebook, Twitter und Co.

Die Entlassungen bei Meta und Twitter waren der erste Höhepunkt einer Welle, die derzeit durch die Tech-Szene und durchs Silicon Valley schwappt. Laut einer Studie des Personalberaters Challenger, Gray & Christmas hatten Tech-Unternehmen in den USA schon bis Ende Oktober dieses Jahres 28.207 gestrichen. Laut der Website layoffs.fyi wurden weltweit bisher 120.000 Mitarbeiter in der Tech-Branche von ihrem Arbeitgeber gefeuert. Und jetzt zieht auch noch Amazon nach: Bis zu 10.000 Stellen könnten bei dem Unternehmen noch in dieser Woche gestrichen werden, berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Und das noch vor dem für Amazon so wichtigen Weihnachtsgeschäft.