US-Techunternehmen Gehaltsreport Silicon Valley: Das zahlen Facebook, Twitter und Co.

„Es gibt keine gute Art, Leute zu entlassen,“ schreibt Mark Zuckerberg in einem Blogpost an seine Mitarbeiter. „Aber wir werden alles tun, um euch in dieser Situation zu unterstützen.“ Es ist der 9. November und Zuckerberg hat soeben verkündet, dass er gut 11.000 seiner über 87.000 Mitarbeitenden entlassen wird.