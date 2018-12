US-Telekom-Tochter T-Mobile-Sprint-Fusion nimmt wichtige Hürde

Der CFIUS-Ausschuss hatte den Auftrag, die Folgen der geplanten Fusion auf die nationale Sicherheit der USA zu prüfen. T-Mobile US und Sprint sind im hart umkämpften US-Mobilfunkmarkt die Nummer drei und vier. Unter anderem brauchen sie noch vom Justizministerium in Washington die Freigabe. In den vergangenen Jahren sind zwei Anläufe der beiden Konzerne für einen Zusammenschluss gescheitert.