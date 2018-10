US-Telekomfirma: AT&T verzeichnet kräftigen Gewinnsprung – Analysten sind dennoch enttäuscht

New YorkDer zweitgrößte US-Mobilfunkanbieter AT&T kann auch nach der 85 Milliarden Dollar schweren Übernahme des Medienkonzerns Time Warner nicht durchstarten. Der Gewinn sprang zwar im dritten Quartal um 57 Prozent auf 4,7 Milliarden Dollar, wie der Konzern am Mittwoch bekanntgab. Analysten hatten sich aber mehr erwartet. Am Aktienmarkt kam dies nicht gut an: Die AT&T-Titel gaben vorbörslich zwei Prozent nach.