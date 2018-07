US-Telekomkonzern: AT&T gewinnt mehr Kunden – und enttäuscht dennoch

AT&T hatte im vergangenen Quartal nach langem Ringen mit den Wettbewerbshütern des Justizministeriums in einem Gerichtsprozess die über 80 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Medienriesen Time Warner durchgeboxt und kurz danach vollzogen. Vor knapp zwei Wochen kündigte die US-Regierung jedoch an, gegen das Urteil Berufung einzulegen, so dass der Kartellstreit in die nächste Runde geht.