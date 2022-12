US-Wettbewerbsbehörde Die Frau, die Microsoft den Krieg erklärt

Im Januar hatte Microsoft angekündigt, Activision für 69 Milliarden Dollar aufzukaufen – die mit Abstand größte Akquise in der Geschichte der Computerspielbranche. Microsoft-Chef Satya Nadella sieht den Spielekonzern als wichtiges Puzzle in seiner Wachstumsstrategie. Für ihn ist es eine Wette auf das sogenannte Metaversum, also jenen Raum, in dem virtuelle und reale Welten miteinander verschwimmen. Meta-Chef Mark Zuckerberg sieht es sogar als das nächste Internet. Das zunächst in der Spielebranche Formen annehmen wird. Beim Metaverse will Nadella rechtzeitig in Position gehen.