Vantage Towers Erst der Börsengang, jetzt Zukäufe?

Die erst seit kurzem börsennotierte Vodafone-Funkturm-Tochter Vantage Towers hält die Augen nach Übernahmezielen offen. „Wenn sich uns etwas in der richtigen Größe und Form und zum richtigen Preis präsentiert, sind wir bereit, es zu kaufen“, sagte Vantage-Chef Vivek Badrinath am Montag, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und verwies darauf, rund eine Milliarde Euro für weiteres Wachstum in die Hand nehmen zu können. Aber er werde sich nicht hetzen lassen. Die Basis des Geschäfts sei organisches Wachstum. Größentechnisch spielt das in Düsseldorf ansässige Unternehmen mit rund 82.000 Standorten in zehn europäischen Ländern aktuell im Mittelfeld eines Marktes mit, in dem der 5G-Netzaufbau und die zunehmende Digitalisierung in der Corona-Krise für viel Bewegung gesorgt hat.