Verdacht auf Marktmanipulation: Staatsanwaltschaft untersucht Pro-Sieben-Kurssturz

Das Analysehaus Viceroy Research hatte in einem 37-seitigen Papier Pro Sieben Sat 1 eine fragwürdige Bilanzierung vorgeworfen. Zugleich hatte Viceroy mit Leerverkäufen auf einen Kursverfall der Aktie des Münchener Medienkonzerns gewettet. Sie stürzte am 6. März, am Tag der Veröffentlichung, um bis zu acht Prozent ab und hat sich davon bisher nicht erholt.