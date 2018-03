Verdi enttäuscht: Telekom macht erstes Angebot im Tarifkonflikt

Berlin/BonnIm Tarifkonflikt bei der Deutschen Telekom deutet sich keine schnelle Einigung an. Die Konzernspitze legte am Donnerstag bei ihren Verhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi in Berlin ein erstes Angebot vor, lag hiermit aber noch weit entfernt von den Forderungen der Gewerkschaft. Während Verdi ein Gehaltsplus von 5,5 Prozent in einem zwölf Monate gültigen Tarifvertrag fordert, bietet die Telekom in einem 28 Monate gültigen Papier zunächst ein Plus von zwei Prozent und später von 1,7 Prozent.