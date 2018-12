Verhaftung von Meng Wanzhou Warum Huawei den USA ein Dorn im Auge ist

Doch zuletzt strengte sich die US-Regierung an, Huaweis Einfluss auch außerhalb der USA zu beschränken. Sie warnte verbündete Staaten und dort ansässige Telekommunikationsunternehmen davor, die chinesische Technologie zu verwenden. Besonders wichtig waren den Amerikanern Gespräche in Ländern, in denen US-Militärbasen ansässig sind – also auch Deutschland.



Die Zeit drängt. Schließlich findet gerade der Ausbau der Mobilfunknetze für den neuen Standard 5G statt. In Washington hofft man nun, dass sich möglichst viele Regierungen und Unternehmen gegen die Huawei-Technologie entscheiden und stattdessen auf amerikanische Fabrikate setzen. Laut „Wall Street Journal“ erwägt die Trump-Regierung, dies im Zweifel auch durch finanzielle Anreize zu unterstützen.