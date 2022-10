Verkaufs- und Wartungsstopp seit März Trotz Sanktionen: Russland erhielt weiter wichtige IT-Produkte aus den USA

Der Überfall Russlands auf die Ukraine schockierte auch das Silicon Valley. Chuck Robbins, CEO des Netzwerkausrüsters Cisco, war einer der ersten US-Konzernchefs, der Konsequenzen zog. In einer Mitteilung an seine Mitarbeiter gelobte er am dritten März, alle Geschäftsbeziehungen mit Russland und Belarus umgehend zu stoppen. Nicht nur den Verkauf von Produkten, sondern – noch wichtiger – den Service für Cisco-Produkte. „Wir stehen zur Ukraine und verurteilen diesen ungerechtfertigten Krieg“, so Robbins, der außerdem versprach, der Ukraine bei der Cyberabwehr zu helfen.