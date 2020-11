Verkaufsstart in Japan Mit der Playstation 5 spielt Sony auf Sieg

Als einer der größten Musikverwalter der Welt und durch das eigene Hollywood-Filmstudio besitzt Sony ein Fingerspitzengefühl im Umgang mit Kreativen und Künstlern, was die Herangehensweise an Game-Studios prägt. Im Gegensatz dazu vertraut Microsoft auf den Kauf von Entwicklerunternehmen, was nicht immer reibungslos funktioniert. Das ursprüngliche Xbox-Premierenspiel Halo Infinite verzögert sich bis 2021. Auch weil der Geschäftsführer in zwei Jahren zwei Mal wechselte. Daher betrachten Analysten den im September angekündigten Kauf des Spielestudios Bethesda Softworks mit Skepsis. Für 7,5 Milliarden Dollar erhält Microsoft die drei Game-Lizenzen Starfield, Fallout und Elder Scrolls. Aber die nächsten Spiele unter diesen Labeln erscheinen erst in einigen Jahren. Dann droht die Xbox Series schon so weit hinter der Playstation zu liegen, dass sich der Rückstand in der sechs- bis siebenjährigen Lebenszeit der Konsole nicht mehr aufholen lässt.



Mehr zum Thema: Google, Microsoft und Sony wollen mit Abos fürs Streaming von Computerspielen die Branche umkrempeln.