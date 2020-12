Verkaufsstart von Cyberpunk 2077 CD Projekt: Vom Raubkopierermarkt zum Milliardenunternehmen

Marcin Iwiński geht noch zur Schule, als die Sowjetunion und der Sozialismus zerbrechen. Er ist riesiger Fan von Videospielen, in Geschäften gibt es die westliche Unterhaltungssoftware aber fast nirgendwo zu kaufen. Allerdings existieren in Polen kaum Kopierschutzgesetze. In vielen Städten entstehen Computermärkte, auf denen Raubkopien verkauft werden. Wirklich legal ist das nicht, wirklich illegal auch nicht. „Die Computermärkte waren unser Fenster zur Welt“, sagt der noch immer amtierende Unternehmenschef Iwiński heute. Er beginnt, sich über einen Bekannten in Griechenland Kopien der neuesten Videospiele zu besorgen. Dann verkauft er sie auf dem Warschauer Computermarkt. Durch seinen Kontakt in Griechenland hat er neue Spiele im Angebot, die zuvor niemand in Polen gesehen hat. Schnell wird er in der Szene bekannt.