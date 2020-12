Verkaufsstart von Cyberpunk 2077 CD Projekt: Vom Raubkopierermarkt zum Milliardenunternehmen

Mitten in der Entwicklung gerät der Auftraggeber in finanzielle Schwierigkeiten und kann CD Projekt nicht mehr bezahlen. Das Projekt wird abgebrochen, CD Projekt will aber weiter in die Entwicklung von Videospielen expandieren. Das Team entschließt sich, aus den bereits bestehenden Teilen ein eigenes Spiel zu entwickeln. Für wenig Geld kaufen die Polen die Lizenz der Witcher-Bücher von Autor Andrzej Sapkowski. „Der Mann ist Polens Tolkien“, sagt Iwiński. In Polen sind Sapkowskis Bücher berühmt, im Rest der Welt sind sie damals wohl nur sehr hart gesottenen Fantasy-Fans bekannt. Dennoch ist die Lizenz eine gute Möglichkeit, zumindest etwas weniger Risiko am Markt einzugehen.