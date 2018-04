Verschuldeter Telekomkonzern: Italien will Einfluss auf Telecom Italia sichern

MailandDie italienische staatliche Kreditanstalt CDP will Insidern zufolge einen Anteil von bis zu fünf Prozent an der Telecom Italia übernehmen. Mit dem Schritt wolle Italien seinen Einfluss auf das Telekommunikationsunternehmen sichern, sagten drei mit der Sache vertraute Personen am Donnerstag Reuters. Der staatliche Kreditgeber wolle die Aktien kaufen, um an der nächsten Hauptversammlung der Telecom Italia (TIM) am 24. April teilzunehmen. Hintergrund ist der Einstieg des Hedgefonds Elliott, der eine potenzielle Beteiligung von 5,7 Prozent an dem ehemaligen Telefon-Monopolisten aufgebaut hat und die Strategie und den Führungsstil des größten TIM-Aktionärs Vivendi kritisiert. Der französische Medienkonzern hält 24 Prozent an TIM. Vivendi und TIM wollten sich nicht zu den Plänen der CDP äußern.