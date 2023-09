Vertriebspartner Compramos Vodafone schließt Partner-Filialen wegen auffälliger Geschäfte

Compramos betrieb insgesamt neun Geschäfte im Köln-Bonner-Raum im Auftrag der Vodafone: Optisch sahen sie wie hauseigenen Geschäfte aus, wie in einem Franchisevertrag war aber Compramos für den Verkauf von Mobilfunk- und Breitbandanschlüssen zuständig. Sie erreichte mit mehr als 50 Mitarbeitern rund 13.000 Vertragsabschlüsse im Jahr und galt so lange als ein besonders erfolgreicher Shopbetreiber. Insgesamt gibt es im Vodafone-Händlernetz 800 von Partneragenturen betriebene Geschäfte, nur 146 Shops betreibt Vodafone in Eigenregie. Optisch lassen sich die Läden nicht voneinander unterscheiden.



