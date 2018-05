Verzögerungen beim Genehmigungsprozess Kein Apple-Datenzentrum in Irland

10. Mai 2018

Nach dem Scheitern des Genehmigungsprozesses für das neue Apple-Datenzentrum will die irische Regierung nun das staatliche Planungsverfahren ändern. Bild: REUTERS Bild:

Das im Februar 2015 angekündigte Apple-Datenzentrum in Westirland wird nicht gebaut. Der jahrelange Rechtsprozess um die Genehmigung führte zur Aufgabe der Bemühungen. Apple will trotzdem weiter in Projekte in Irland investieren.