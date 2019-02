Video-App aus China TikTok begeistert Jugendliche und bringt Häme

Am bekanntesten ist TikTok dafür, dass User auf einfache Weise lippensynchrone Videos zu Charthits aufnehmen können – eine der beliebtesten Videoformen in dem Netzwerk. So ist TikTok beispielsweise voll mit Clips von Teenager-Mädchen – und manchmal auch -Jungs, die mit Inbrunst „Someone like you“ der britischen Popsängerin Adele in ihre Smartphone-Kamera schmachten.