Videodienst Warum plötzlich wieder Fantasie in der Netflix-Aktie steckt

Dazu gehört die Wette auf teure Spielfilme. In den USA ist im Kino gerade der mit 200 Millionen Dollar teuerste Netflix-Film aller Zeiten angelaufen. 200 Millionen Dollar kostete der Agenten-Thriller „Gray Man“ mit Chris Evans und Ryan Gosling. Sonys Filmstudio, so berichtete die New York Times, hatte zwar das Vorrecht auf die Produktion. Doch wollte maximal 70 Millionen Dollar riskieren. Wegen der hohen Kosten soll Sony verzichtet und dem Verkauf an Netflix zugestimmt haben, um seine Investitionen wieder herauszuholen plus einen Zuschlag.