Videodienst Warum plötzlich wieder Fantasie in der Netflix-Aktie steckt

Tatsächlich hat der Videodienst im zweiten Quartal in großer Zahl Kunden eingebüßt. Aber am Ende waren es jedoch „nur“ 970.000 Abonnenten, nicht die prognostizierten zwei Millionen. Und die, so die neueste Voraussage, will man im laufenden Quartal wieder zurückgewinnen. Der Umsatz im zweiten Quartal legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,6 Prozent auf 7,97 Milliarden Dollar zu.