Videoplattform: YouTube kündigt Maßnahmen gegen Fake News an

New YorkYouTube will verstärkt gegen Falschnachrichten auf der Online-Videoplattform vorgehen und zugleich etablierte Medien unterstützen. Dazu würden künftig „zuverlässige“ Nachrichtenquellen prominenter hervorgehoben, kündigten Manager des zu Google gehörenden Unternehmen am Montag an. Dies gelte vor allem bei überraschenden Nachrichtenlagen, in deren Folge sich Fake News besonders leicht verbreiteten.