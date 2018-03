Videoportal: Youtube schränkt Verbreitung von Waffenvideos ein

Eine Google-Mitarbeiterin kündigte die Verschärfung der Regeln am Dienstag im YouTube-Hilfeforum an. Die neuen Richtlinien sollen demnach in einem Monat in Kraft treten. Das Verbot von Waffenvideos sei Teil der „üblichen Änderungen, die wir fortlaufend an unseren Richtlinien vornehmen“, schrieb sie.