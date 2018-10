Der US-Markt und der Rest der Welt brachten im vergangenen Quartal jeweils rund zwei Milliarden Dollar Umsatz ein - im Heimatland ist Netflix aber noch doppelt so profitabel wie im Ausland. Der Dienst ist sei Anfang 2017 fast auf der ganzen Welt mit Ausnahme Chinas verfügbar. Deswegen produziert Netflix verstärkt in verschiedenen Sprachen und Ländern - unter anderem auch in Deutschland.

Netflix investiert massiv in exklusiv nur bei dem Dienst verfügbare Serien und Filme, um neue Nutzer zu gewinnen und bestehende Kunden zu halten. Allein in diesem Jahr sollen acht Milliarden Dollar in Inhalte fließen. Bisher ist es zumeist geliehenes Geld - je mehr Nutzer für Netflix zahlen, desto mehr Produktionen kann der Dienst also aus eigener Tasche finanzieren.