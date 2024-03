Vodafone Deutschland: Vodafone nimmt Problemtochter schärfer in den Blick

Essam wiederum, der vor seiner Rolle in Großbritannien unter anderem Vodafones Geschäft in Ägypten zum Erfolg geführt hatte, sei nun im Zuge einer Vereinfachung der Konzernstrukturen als einzelne Person für ganz Europa zuständig. Daneben gebe es einen Verantwortlichen für Afrika. Neben dem Titel des „CEO Europe“ übe Essam die Rolle des „Executive Chairman Germany“ aus, um der Größe und Bedeutung des deutschen Marktes Rechnung zu tragen, statt diesen mit dem übrigen europäischen Geschäft in einen Topf zu werfen: „Als Chair von Deutschland wird Ahmed nah an Marcel und seinem Team sein und Deutschland im Konzern-Aufsichtsrat gut vertreten können“, so der Konzernsprecher.